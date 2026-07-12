Hallan perro enterrado y activan investigación por posible crueldad animal en Tizimín

La Fiscalía General del Estado (FGE) con el apoyo del Servicio Veterinario Forense (Sevefo) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el presunto asesinato de un perro que fue enterrado en un predio baldío de la colonia San Pedro en Tizimín, un caso que ha sido señalado de manera preliminar como un posible acto de crueldad animal.

Los hechos se registraron en la calle 87A con 50 donde vecinos solicitaron la intervención de las autoridades luego de que presuntamente un hombre privó de la vida al can y posteriormente cavó un hoyo para sepultarlo con la intención de ocultar lo ocurrido.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte ciudadano, acordonaron el área para preservar pruebas y dieron parte a la FGE que envió personal ministerial y peritos especializados, así como al Servicio Veterinario Forense encargado de realizar el levantamiento de evidencias y los estudios que permitirán establecer, con precisión, la causa de muerte del animal y determinar si existió la comisión de un delito.

Trascendió que las diligencias incluyen la inspección del lugar, la recopilación de testimonios de vecinos y el análisis forense del cuerpo del perro, procedimientos fundamentales para fortalecer la investigación y, en su caso, ejercer acción penal contra quien resulte responsable.

El caso provocó una fuerte reacción entre habitantes de la colonia y defensores de los derechos de los animales, quienes manifestaron su preocupación por el incremento de actos violentos contra perros y otras especies domésticas, además de exigir que las autoridades apliquen las sanciones previstas en la legislación vigente.

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Numerosos ciudadanos, sobre todo quienes se identifican con asociaciones protectoras de animales, han insistido en que denunciar estos hechos resulta fundamental para combatir la impunidad y fomentar una cultura de respeto hacia los seres vivos.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y reiteraron que será el resultado de las periciales y de las diligencias ministeriales el que determine las responsabilidades correspondientes.