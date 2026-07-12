Alejandra Capetillo revela la razón por la que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

La influencer y modelo Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, generó preocupación en redes sociales tras compartir imágenes desde el hospital. Usuarios y seguidores de la joven de 26 años rápidamente comenzaron a cuestionar la razón detrás de su hospitalización.

Tras días de incertidumbre, la influencer reveló el diagnóstico médico que provocó su ingreso de urgencia en un hospital de España. La modelo confesó que la situación fue “muy dolorosa”, al describir la situación que vivió y la que la llevó a ser internada generando preocupación entre sus fans.

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¿Cuál fue la razón detrás de la hospitalización de Alejandra Capetillo?

De acuerdo con lo relatado por la modelo el pasado 9 de julio en sus redes sociales, fue ingresada de emergencia por un fuerte dolor parecido a una apendicitis. Sin embargo; Alejandra Capetillo compartió el verdadero motivo detrás de ser hospitalizada siendo un caso muy diferente.

Alejandra Capetillo revela su diagnóstico. / Instagram: alecapetilloga

La influencer reveló que sufrió un quiste hemorrágico, un padecimiento que consiste en una acumulación de sangre dentro de un quiste que se produce tras la ruptura de un vaso sanguíneo en su pared interna. "Fue muy doloroso", confesó la creadora de contenido al describir el diagnóstico.

¿Cuál será el proceso de recuperación de la influencer?

Con la finalidad de tener una buena recuperación, los especialistas le han prohibido estrictamente realizar cualquier tipo de actividad física extenuante. Aunado a esto; Capetillo reveló que únicamente tiene permitido caminar lo indispensable para evitar complicaciones o una nueva ruptura.

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La influencer admitió que esta restricción la ha mantenido un tanto desanimada, ya que el ejercicio matutino es un pilar fundamental para su salud mental. Por el momento, se encuentra estable, bajo tratamiento médico continuo en su hogar y acompañada de su esposo y su mascota.

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