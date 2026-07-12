Buscan atraer turismo a Kantunilkín

Con el propósito de revitalizar las raíces ancestrales y convertir a Kantunilkín en un referente turístico, el promotor Germán Pool Che, en coordinación con habitantes de Lázaro Cárdenas, impulsa un proyecto independiente para institucionalizar la práctica del juego de pelota maya, Pok Ta Pok, junto con grupos de música mayapax y danza prehispánica.

La iniciativa busca rescatar tradiciones y ofrecer nuevos atractivos que motiven a los visitantes a permanecer en la localidad, ya que actualmente la mayoría solo la utiliza de paso hacia Holbox. El objetivo es fortalecer la identidad cultural y convertirla en un motor económico municipal.

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Tras más de un año de gestiones, el proyecto logró un avance con la obtención de una pelota original de caucho macizo, indispensable para este deporte ancestral. Su localización tomó 12 meses e incluyó ceremonias tradicionales antes de ser trasladada a Kantunilkín.

Aún falta adquirir la indumentaria reglamentaria de los jugadores, inversión que ha sido cubierta por el propio Germán Pool Che, quien mantiene abierta la invitación a empresarios y ciudadanos para aportar recursos, materiales o patrocinios.

Los impulsores consideran que el Pok Ta Pok, la música mayapax y la danza prehispánica pueden convertirse en un distintivo cultural capaz de generar derrama económica y posicionar a Kantunilkín como un destino con identidad propia.

Prevén gestionar apoyos ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Consejo Supremo Maya y el Comisariado Ejidal.

Como parte de la siguiente etapa, las prácticas iniciarán la próxima semana, realizándose los viernes y sábados. La convocatoria está abierta a toda la población interesada en integrarse a los equipos y agrupaciones tradicionales.

La meta es realizar una exhibición oficial el 8 de octubre, durante el aniversario de Quintana Roo. De no concretarse la adquisición del equipo completo, la preparación seguirá para presentaciones posteriores.

Entre las sedes contempladas destacan el Cerro Mayor Kantunich y la isla Holbox, buscando difundir este patrimonio cultural entre la población y el turismo internacional.

El proyecto tiene como antecedente una demostración pública realizada meses atrás en el Cerro Kantunich, donde unas 20 personas manifestaron su interés en las prácticas, sentando las bases para conformar el primer equipo de Pok Ta Pok en la cabecera municipal.