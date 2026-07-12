Dos incidentes movilizan cuerpos de auxilio en Carmen: accidente vial y siniestro carretero

Accidente en Francisco I. Madero sin víctimas fatales

Un joven motociclista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol resultó lesionado la noche de este sábado, luego de perder el control de su unidad, impactarse contra el camellón central y terminar entre las jardineras de la avenida Aviación, en la colonia Francisco I. Madero.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Aviación con la calle Francisco Villa, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un joven identificado como Cristian, de aproximadamente 28 años, circulaba a bordo de una motocicleta Italika azul con placas 31A2W4 del estado de Campeche.

Testigos señalaron que el motociclista se dirigía hacia su domicilio cuando, presuntamente debido al estado inconveniente en el que conducía, se quedó dormido al manubrio, perdió el control y se proyectó contra el camellón central. Tras el impacto, salió disparado y quedó tendido entre las jardineras, mientras la motocicleta permaneció sobre el camellón con diversos daños materiales.

Ciudadanos que presenciaron el accidente acudieron de inmediato para auxiliar al lesionado y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos del Grupo Nova, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista.

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Durante la valoración médica, los socorristas confirmaron que Cristian presentaba lesiones y laceraciones en brazos y piernas, algunas lo suficientemente profundas como para requerir suturas, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Al sitio también acudieron peritos de Tránsito Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del percance. La motocicleta fue asegurada y remolcada a un corralón, donde permanecerá mientras se llevan a cabo los procedimientos administrativos para el deslinde de responsabilidades.

Falla eléctrica provoca siniestro en Costera del Golfo

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de la Guardia Nacional se registró durante la noche de este sábado sobre la carretera Costera del Golfo, tras el reporte del incendio de un tractocamión a escasos metros de la caseta de cobro del puente Zacatal, en el tramo con dirección hacia la península de Atasta.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad pesada, un tractocamión blanco con caja seca, circulaba aproximadamente a 20 metros de la caseta cuando presuntamente sufrió un cortocircuito en la cabina. En cuestión de segundos, las llamas se propagaron rápidamente, envolviendo el frente del vehículo.

El operador reaccionó de inmediato y logró descender de la unidad antes de que el fuego consumiera por completo la cabina. Aunque resultó con ligeras quemaduras en el brazo derecho, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que recibió atención en el lugar por parte de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil, Guardia Nacional División Carreteras y otras corporaciones de auxilio, quienes trabajaron coordinadamente para sofocar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran la caja del tractocamión o representaran un mayor riesgo para otros automovilistas.

Pese a la rápida respuesta, el intenso fuego consumió por completo la cabina, dejando pérdidas materiales de consideración. Durante las maniobras, la circulación vehicular presentó afectaciones parciales mientras se realizaban labores de control y enfriamiento.

Una vez extinguido el incendio, elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el lugar resguardando la zona y en espera de la aseguradora de la unidad pesada para iniciar trámites y el retiro del tractocamión siniestrado. Las primeras investigaciones apuntan a que el siniestro habría sido provocado por una falla eléctrica en el sistema de la unidad