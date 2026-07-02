La Sinclair asegura que se encuentra decepcionada de Gabriel Soto

La compositora Ana Carla Sinclair, mejor conocida en redes sociales como ‘La Sinclair’, se ha mostrado muy indignada del actor Gabriel Soto, esto después de que el famoso reveló que podría demandarla por difamación por supuesto uso de imagen.

Recordemos que, Ana Carla Sinclair afirmó que tuvo una relación con Gabriel Soto por año y medio, la joven reaccionó a las palabras del actor, donde reveló cuestiones que a su parecer no son de un caballero.

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¿Qué dijo Gabriel Soto sobre su relación?

El actor habló sobre la relación que tuvieron, revelando que la cantante le había pedido dinero para algo de su hijo, y después para otros gastos, por lo que pensó que las cosas ya iban por otro camino.

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También aseguró que sus hijas le advirtieron que Ana Carla Sinclair, no era una buena persona, aunque la cantante se negó a hablar sobre las menores.

Por su parte, Gabriel Soto presentó a su nueva pareja, Colibrí Rodríguez, con quien comenzó un mes después de terminar con la cantante, quien afirma que durante los últimos meses que estuvieron juntos, lo cachó en varias mentiras, así lo dijo para el programa ‘Sale el Sol’.

"Estas habas se estaban cociendo desde entonces, a mí no me va a engañar"

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