Presidenta Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con empresarios de IMMEX

A través de una publicación en sus redes sociales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se reunió en Palacio Nacional con empresarios del programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación).

"Recibí en Palacio Nacional a empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, Immex. A través del Plan México fomentamos más inversiones y mejores empleos", escribió la jefa del Ejecutivo Federal.

Este encuentro empresarial con el Gobierno Federal se da el mismo día que se anunció que el T-MEC sigue vigente hasta el 2036, con revisiones anuales en las que se buscará resolver las especificaciones de cada país.

Noticia Destacada T-MEC: Trump mantiene la presión, pero México evita la ruptura

En la reunión realizada en Palacio Nacional, la mandataria Federal estuvo acompañada por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y por José Antonio Peña Merino, Secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Durante la conferencia Mañanera de este jueves, Ebrard Casaubón aseguró que México se encuentra en una posición preferencial con Estados Unidos, con respecto a los demás países del mundo.

“Yo creo que nos va a dar la oportunidad, el hecho de saber que tenemos vigente el tratado y que estamos trabajando con Estados Unidos en una agenda común, nos va a dar la oportunidad de aumentar las inversiones es lo que yo veo”, destacó el Secretario de Economía.