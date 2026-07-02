Muere Kenzo, el tigre blanco que escapó en Tepetlaoxtoc; autoridades investigarán las causas

El tigre de bengala blanco Kenzo murió horas después de haber sido capturado durante el operativo desplegado en Tepetlaoxtoc, Estado de México, luego de permanecer cinco días fuera del predio privado del que escapó.

La muerte del ejemplar fue confirmada por autoridades, lo que abrió una nueva etapa en la investigación sobre las condiciones en las que se encontraba el felino y las circunstancias de su fallecimiento.

La noticia se dio a conocer el mismo día en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) había informado que el animal había sido rescatado con éxito y permanecía bajo resguardo para recibir atención médica especializada, tras un operativo en el que participaron autoridades federales, estatales y municipales.

¿Qué se sabe sobre la muerte del tigre blanco Kenzo?

Horas antes de confirmarse el fallecimiento, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México había señalado que Kenzo presentaba una lesión que, de acuerdo con la valoración inicial, no comprometía sus funciones vitales ni su capacidad de movilidad.

Las autoridades indicaron que el felino permanecería bajo observación médica mientras especialistas evaluaban su estado de salud. Sin embargo, posteriormente se confirmó que el ejemplar murió, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer de manera oficial las causas del deceso.

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Se espera que las autoridades ambientales realicen las diligencias correspondientes para determinar qué provocó la muerte del animal y establecer si existieron factores relacionados con su fuga, las lesiones que presentaba o las condiciones en las que permaneció durante los días que estuvo fuera de resguardo.

¿Cómo ocurrió el escape del tigre en Tepetlaoxtoc?

Kenzo escapó el pasado 27 de junio de las instalaciones de Animal Experience México, un establecimiento privado registrado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), ubicado en el municipio mexiquense de Tepetlaoxtoc.

Tras la fuga, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que el ejemplar no pertenecía a una instalación operada por el Gobierno federal, sino a un predio privado cuya operación y manejo son responsabilidad de sus propietarios.

#ALERTA 🔴 #ÚltimaHora

Murió #Kenzo, el #TigreDeBengala Blanco capturado esta mañana en el #Edomex @Ernestozazueta9, presidente de la @azcarmx confirmó que el ejemplar fue baleado y después anestesiado.

Culpa a a los médicos veterinarios Ivonne Casigne y Fernando Marín… pic.twitter.com/O69eXOnBSR — Ernesto Méndez (@ernesto_mendez) July 2, 2026

La dependencia recordó que la Ley General de Vida Silvestre, en su artículo 27, establece que los PIMVS deben mantener a los ejemplares de fauna silvestre bajo condiciones de confinamiento que garanticen tanto la seguridad de la población como el bienestar y trato digno de los animales.

La muerte de Kenzo ocurre después de varios días de búsqueda y reabre el debate sobre la supervisión de los centros privados que albergan especies exóticas y las medidas necesarias para evitar incidentes que pongan en riesgo tanto a los animales como a la población.

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