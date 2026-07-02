Perrito se hace viral por 'saludar' mientras suena el Himno Nacional Mexicano durante el partido de México vs. Ecuador

Durante las últimas semanas, la pasión por el futbol en nuestro país ha llegado a niveles nunca antes vistos, todo esto está siendo ocasionado por la fiebre del mundial y el buen paso del equipo mexicano. Sin embargo, los perritos también han mostrado su apoyo a la selección.

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En cada partido de la Selección Mexicana, miles de familias se reúnen para disfrutar del juego con la ilusión de que se siga avanzando en la justa mundialista, donde hasta ahora la racha es de cuatro victorias y cero goles en contra.

Perrito muestra su pasión por la Selección Mexicana

Uno de los momentos más especiales de cada juego, es cuando suena el Himno Nacional, pues hasta los lomitos se sienten orgullosos del equipo mexicano, tal es el caso de un perrito que cautivó las redes sociales, ya que hizo el saludo a la bandera en el partido de México contra Ecuador.

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En el video que circula en redes sociales, se puede observar cuando un lomito aparece sobre sus patas traseras y levanta una de sus patitas delanteras, dando la impresión de que también realiza el saludo durante el Himno Nacional.

Aunque muchos se cuestionaron si esto habría sido con Inteligencia Artificial, muchos otros disfrutaron del momento tan emotivo que regaló el perrito a los usuarios de las redes sociales.

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