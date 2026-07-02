Lo cacharon armado: Cae sujeto a bordo de un vehículo tras operativo en Champotón

Un hombre fue detenido en la colonia Guadalupe Victoria del municipio de Champotón luego de ser sorprendido en posesión de un arma de fuego mientras viajaba a bordo de un vehículo, sin contar con el permiso correspondiente para su portación.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la detención se derivó de labores de vigilancia y prevención realizadas por elementos estatales en la zona.

Durante la intervención, los agentes solicitaron al individuo la documentación que acreditara la legal portación del arma; sin embargo, este no presentó el permiso requerido, por lo que se procedió a su aseguramiento.

El hombre, junto con el arma de fuego, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica.

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