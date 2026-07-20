Muere Latoya Malcolm, Miss Jamaica 2024 a sus 35 años; esto se sabe.

El mundo de los certámenes de belleza se encuentra de luto, esto después de que se confirmará el fallecimiento de Latoya Malcolm, modelo que fue la representante de Jamaica en las plataformas de Miss Universo Jamaica 2024; la competidora perdió la vida a sus 35 años de edad.

La organización internacional de Miss Universo confirmó el fallecimiento de la modelo, la noticia sorprendió a varias competidoras que la conocieron, además de sus seguidores que han mostrado su tristeza en las diversas redes sociales de la modelo jamaiquina que perdió la vida.

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Latoya Malcolm, Miss Jamaica 2024?

La organización internacional de Miss Universo, junto con la franquicia local emitieron comunicados oficiales en donde expresando su profundo pesar por la pérdida de la modelo. Dentro de sus mensajes; destacaron el orgullo con el que Latoya Malcolm representó a su país.

Hasta el momento, las causas exactas del fallecimiento de la modelo de 35 años no han sido reveladas de manera oficial por su familia o las autoridades del certamen, mismas que han solicitado respeto y privacidad para sus seres queridos que se encuentran atravesando un difícil momento.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Latoya Malcolm, quien compartió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, Latoya, nunca te olvidaremos". escribió la organización en sus redes sociales.

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