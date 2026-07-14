Fátima Bosch revela la sede para la final de Miss Universo México

Todo parece indicar que Miss Universo México tiene preparada una gran sorpresa para la sede de la gran final, de acuerdo con lo que se sabe, Los Cabos, en Baja California Sur, será el destino en el que se elija a nuestra próxima reina de belleza.

Fue gracias a la actual Miss Universo, Fátima Bosch, quien dio a conocer esta gran noticia frente a las cámaras del programa ‘Sale El Sol’.

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“Aquí estoy en Los Cabos con la sorpresa de que aquí se va a llevar a cabo la final de Miss Universo México el día 29 de agosto; no se lo pueden perder porque todo va a estar lleno de muchísimas sorpresas, es algo hecho con muchísimo cariño”

¿Cuándo va a ser el Miss Universe México?

Será el próximo 29 de agosto de 2026, cuando se elija a la siguiente representante de nuestro país. Antes de hacer el anuncio de forma oficial, por medio de las redes sociales de Fátima Bosch, se publicó un video en donde sale la modelo frente al mar con un vestido azul, donde colocó el siguiente mensaje:

"Sorpresas hoy con @fatimaboschfdz en Sale el Sol".

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¿Cuál fue el mensaje de Fátima Bosch para las concursantes?

Finalmente, la modelo se tomó un momento para dedicarle unas palabras a las jóvenes aspirantes.

“El consejo que les podría dar es que no persigan una corona, sino que busquen ser la mujer que la pueda sostener con dignidad y sobre todo que haya un propósito detrás de esto en el cual ella pueda usar esa voz para las personas que no son escuchadas”.

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