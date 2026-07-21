Julio Camejo e Isabela Gutman se divorcian después de 15 años de matrimonio

Fue el día de ayer, cuando dio a conocer el arranque de una temporada más de Survivor México, en donde varias personalidades dejarán los lujos y el glamour para enfrentarse a una vida en una isla, donde tendrán que hacer de todo para seguir en la competencia.

Sin embargo, no solo sus acciones darán de qué hablar en esta ocasión, pues algunos participantes han decidido abrir su corazón y mostrar un poco más de su vida personal, tal es el caso de uno de los participantes, quien ha revelado que se está divorciando, después de años de matrimonio.

Noticia Destacada Ellos son todos los participantes de la nueva temporada de Survivor México

¿Julio Camejo revela que se está divorciando?

El actor Julio Camejo, decidió compartir un poco de su vida personal, al revelar con sus compañeros y fans que está pasando por un momento no tan grato, pues acaba de iniciar su proceso de divorcio de Isabela Gutman.

Además, el famoso reveló que quien tomó esta decisión fue su esposa, noticia que lo sorprendió y le ha causado mucho dolor. Ante esto, Julio Camejo confesó que le comentó a sus hijos lo que está pasando.

También comentó que va a usar su paso por el reality para poder reencontrarse y ser un mejor padre para sus hijos en esta nueva etapa que van a comenzar a vivir.

“Después de 15 años, seis meses y seis días, mi esposa decidió que lo mejor era que tomáramos caminos diferentes. La vida a veces te sorprende y muchas veces te pega de maneras que menos te imaginas. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles (él y sus hijos), pero es importante que, si papá se vino a "Survivor", es porque me voy a reencontrar para poder seguir siendo el mejor padre”

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