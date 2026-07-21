Pedro Sola retoma la polémica en el Día del Perro: “No soy mala persona”

Pedro Sola, volvió a colocarse en el centro de la conversación tras intentar mitigar la ola de críticas y comentarios negativos derivados de sus polémicas declaraciones sobre las mascotas en los espacios públicos. El conductor aprovechó el Día del Perro para volver a pedir disculpas.

A raíz del escándalo originado semanas atrás, el presentador del famoso programa aprovechó esta fecha para reiterar sus disculpas hacia el público y usuarios que se mostraron molestos por sus declaraciones. El conductor afirma en el programa que no es una mala persona.

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Pedro Sola reitera sus disculpas en el Día del Perro

El conflicto contra Pedro Sola comenzó a inicios de mes cuando el conductor emitió comentarios despectivos en transmisión en vivo sobre la presencia de perros en establecimientos públicos. Estos comentarios generaron una ola de críticas en redes sociales en donde usuarios solicitaron su despido de TV Azteca.

Para intentar resarcir el impacto mediático, la producción de ‘Ventaneando’ organizó visitas a refugios y hospitales veterinarios. Aunado a esto; durante la emisión relacionada con el Día del Perro, Pedro insistió en que sus declaraciones fueron un error y no reflejan sus sentimientos reales.

“Educarme y concientizarme en el tema de la educación animal y, por eso, hemos, aquí en Televisión Azteca y 'Ventaneando' y, a nivel personal, (porque), a fin de cuentas, no soy mala persona, dije cosas que no debía, pero bueno... he comprendido mi error”. comentó el conductor durante el programa.

En el Día Mundial del Perro reconocemos el valor y la compañía que estos fieles amigos brindan a millones de personas. 🐶🐾 Esta conmemoración, celebrada desde 2004, busca fomentar el cuidado, la protección y la concientización sobre el bienestar animal. ❤️ #Ventaneando pic.twitter.com/28OiyTmB2N — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 21, 2026

El presentador reconoció que la experiencia y acercamiento a las fundaciones dedicadas al bienestar animal representaron un profundo aprendizaje y manifestó su intención de generar acciones concretas de apoyo para estos espacios. Aunado a esto; sus compañeros respaldaron el compromiso del programa para colaborar con asociaciones de este perfil.

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