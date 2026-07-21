Concierto gratuito de Yuridia en Carmen causa polémica: denuncian cobro de espacios VIP de hasta 5 mil pesos

A cinco días del concierto de Yuridia en Ciudad del Carmen, la inconformidad comenzó antes de que la cantante suba al escenario, luego de que presuntamente particulares empezaran a ofrecer espacios dentro del área del evento a cambio de pagos que alcanzan miles de pesos, pese a que el espectáculo fue anunciado como gratuito para la ciudadanía.

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A través de redes sociales comenzaron a difundirse publicaciones en las que se promocionan supuestos paquetes VIP para presenciar la presentación de la intérprete mexicana durante la Feria Carmen. Entre las ofertas destaca una con un costo de hasta cinco mil pesos por 15 espacios, además de incluir una mesa, 17 sillas y hasta un supuesto baño privado, servicios que no forman parte de la oferta oficial del concierto.

La situación ha generado molestia entre usuarios de redes sociales, quienes consideran que algunos particulares pretenden aprovechar un evento público para obtener beneficios económicos personales. La práctica de apartar lugares con anticipación para después venderlos representa, para varios ciudadanos, una forma de privatizar espacios que deberían permanecer disponibles para todas las personas que desean asistir al espectáculo.

Pese a que estas ofertas circulan de manera abierta en plataformas digitales, el Ayuntamiento de Carmen no ha informado sobre operativos, restricciones o acciones para evitar la venta de espacios dentro de una actividad que fue anunciada como gratuita.