Día Mundial del Perro: ¿Sabías que en Campeche podrían encarcelarte por estos descuidos hacia tu mascota?

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha instituida en 2004 para homenajear a los canes y generar conciencia sobre el grave problema del abandono animal, el cual ya es considerado un delito tipificado en el Artículo 382 del Código Penal del Estado de Campeche. La Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas hizo un fuerte llamado a la población y a los ayuntamientos para promover la adopción responsable y aplicar los reglamentos municipales de control animal.

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Tener una mascota implica una gran responsabilidad diaria. Las autoridades remarcan que un perro necesita de forma permanente agua limpia y fresca, alimentación adecuada, un espacio seguro y con sombra que lo proteja del sol y la lluvia, atención médica y vacunación, así como paseos, ejercicio y convivencia. Abandonar, negar alimento o agua, mantenerlos en condiciones inadecuadas o ejercer actos de crueldad son conductas tipificadas y sancionadas por la ley. Incumplir estas obligaciones básicas puede configurar el delito de maltrato animal.

Las sanciones por maltrato animal en Campeche son severas: multas que van de los $12,000 a $22,000 pesos y prisión de 6 meses a 3 años. Cuando el descuido ponga en peligro la vida del animal, la multa supera los $35,000 pesos y la pena puede alcanzar hasta 5 años de prisión.

Ante cualquier caso de abuso o negligencia, el Gobierno del Estado exhorta a la ciudadanía a denunciar directamente ante las instancias correspondientes. Se puede reportar ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM) al teléfono (981) 811 9400, o bien ante la Procuraduría Ambiental del Estado (SEMABICCE) al número (981) 811 9730.

Asimismo, la Vicefiscalía reiteró la importancia de fomentar la cultura de la adopción responsable y la esterilización de mascotas, recordando que estos actos contribuyen a reducir el abandono y dejan una huella positiva en la comunidad, bajo la premisa de que cuidarlos es responsabilidad de todas y todos.

JGH