Harry Styles cancela concierto en Brasil por problemas de salud.

El cantante británico Harry Styles se vio obligado a cancelar su concierto programado para este martes 21 de julio de 2026 en el estadio MorumBIS de São Paulo, Brasil. La noticia preocupó a sus fans y público debido a que el músico informó sobre la cancelación con pocas horas de anticipación.

De acuerdo con un comunicado compartido por la promotora, la cancelación del concierto responde a problemas de salud. La noticia ha sorprendido a los fans del artista, principalmente en México y Estados Unidos pues se han cuestionado si habrá afectaciones en las fechas de ambos países.

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¿Qué se sabe del show cancelado por Harry Styles en Brasil?

De acuerdo con lo informado por medio de un comunicado conjunto las empresas promotoras Live Nation Brasil y Ticketmaster Brasil. La suspensión del evento responde a un problema de salud dentro del equipo de la gira, sin embargo, no se dieron detalles de la persona afectada.

Aunque las empresas organizadoras no ofrecieron detalles específicos sobre la condición médica de la o las personas afectadas, se informó que el importe total de las entradas para esta presentación será reembolsado íntegramente por medio del canal de compra por el que los interesados adquirieron sus entradas.

🚨🚨🚨 A Live Nation (@LiveNationBR) acabou de anunciar que o show da Together Together Tour de hoje, 21 de julho, foi cancelado devido a problemas de saúde.

Os compradores serão reembolsados e mais informações serão divulgadas em breve.

O show de sexta (24) segue confirmado… pic.twitter.com/vwm2UliKeY — Harry Styles Brasil (@harrysbrasil) July 21, 2026

Junto con esto; la organización confirmó que el siguiente show programado para este viernes 24 de julio se mantendrá en pie sin modificaciones. Como medida de compensación, se habilitará una venta exclusiva con cupos limitados para que los asistentes afectados por la cancelación puedan adquirir entradas para este show.

¿Qué se sabe de los conciertos en México y Estados Unidos?

A pesar de la cancelación de este show, Harry Styles y su equipo no han informado sobre algún cambio en las fechas programadas para los siguientes países. Tras su paso en Brasil, el músico dará un show en Ciudad de México, donde mantiene confirmados sus conciertos programados a partir del 31 de julio.

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