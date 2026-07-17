Ellos son todos los participantes de la nueva temporada de Survivor México

Tras varios meses de espera y mucha incertidumbre, Survivor México está de regreso con una nueva temporada que promete sorprender a los seguidores, quienes ya han comenzado a hacer comentarios en las redes sociales por la lista de participantes.

Cabe mencionar que más allá de ser una competencia física, la parte mental también tiene mucho que ver. Se espera que el reality arranque el próximo lunes 20 de julio del 2026 a las 6:30 PM, el cual va a ser transmitido por la señal de Azteca Uno.

Noticia Destacada Survivor México 2026: Lo que debes saber de la nueva temporada

¿Quiénes son los famosos que van a estar en Survivor México?

En esta ocasión, grandes personalidades se suman al proyecto, donde van a tener que renunciar a sus comodidades y poner a prueba su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas.

Ellos son todos los que aceptaron el reto de sumarse a la nueva temporada de Survivor México:

Julio Camejo

Rey Grupero

Bobby Larios

Azalia 'La Negra'

Javier Márquez

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

En total son 12 participantes que estarán viviendo en una de las islas más desafiantes, quienes van a dejar todo por llegar hasta las semanas finales y ser el nuevo ganador de Survivor México.

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