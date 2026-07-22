Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera confirman que están esperando su segundo bebé

El día de hoy, la pareja formada por Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, han confirmado que están en la espera de su segundo bebé, por lo que su hijo, León va a ser el hermano mayor.

Por medio de las redes sociales, la pareja hizo el anuncio con una hermosa foto, pero lo que más ha sorprendido, es que revelaron el género y nombre que va a tener el nuevo integrante de su familia.

Noticia Destacada Mauricio Mancera rompe el silencio tras no cumplir con el código de vestimenta en la fiesta de Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera revelan que esperan su segundo bebé

Fue durante las primeras horas de este miércoles 22 de julio, cuando Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, hicieron la publicación en donde revelaron a sus millones de fans que van a ser padres por segunda ocasión.

Noticia Destacada Toñita hace fuertes declaraciones sobre el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

La noticia fue completa, pues la pareja compartió que están en espera de una niña, a la cual han decidido llamar María. Sin embargo, no revelaron cuánto tiempo de gestación tienen, por lo que no existe una fecha aproximada para el nacimiento de su hija.

En la foto que publicaron, se pueden ver las manos de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, acompañados de su hijo, dando la bienvenida a la nueva bebé.

"Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… María, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal