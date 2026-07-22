¡Increíble! Una Espátula Rosada apareció en la selva de Calakmul

La presencia de una Espátula Rosada (Platalea ajaja) en Zoh Laguna, municipio de Calakmul, llamó la atención de especialistas y aficionados a la observación de aves, al tratarse de un registro poco común para el interior de la selva campechana. La especie suele habitar manglares, esteros y humedales costeros, por lo que encontrarla en esta zona representa un avistamiento excepcional.

El ejemplar, un ave juvenil, fue fotografiado mientras se alimentaba en una laguna de la comunidad. De acuerdo con el observador, el recorrido para lograr el registro implicó atravesar caminos con lodo y una extensa caminata por la selva, esfuerzo que fue recompensado con una imagen considerada única por su rareza. Explicó que probablemente se trata de un individuo en un proceso de dispersión errática, utilizando el cuerpo de agua como un sitio temporal de descanso antes de continuar su desplazamiento.

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¿De dónde es originaria la Espátula Rosada?

La Espátula Rosada es una especie nativa del continente americano y se distribuye desde el sureste de Estados Unidos, pasando por México, Centroamérica y el Caribe, hasta gran parte de Sudamérica. En México, sus poblaciones se concentran principalmente en las costas del Golfo de México, el Caribe y el Pacífico, donde habita lagunas costeras, marismas, esteros, manglares y otros humedales de aguas poco profundas.

Aunque puede desplazarse en busca de alimento o durante su etapa juvenil, es poco frecuente encontrarla en zonas selváticas del interior, como ocurre en Calakmul, lo que convierte este avistamiento en un registro de gran interés para la comunidad de observadores de aves y para el conocimiento de la biodiversidad del estado.

El autor del registro, quien suma más de 2 mil observaciones compartidas en la plataforma Naturalista, calificó este hallazgo como el más importante de su trayectoria, al considerar que difícilmente volverá a encontrarse una escena similar en el corazón de la selva maya campechana. La fotografía ya ha despertado el interés entre aficionados y especialistas