Expulsión de un jugador desata batalla campal en liga de fútbol 40 y Más en Seybaplaya

Un partido de fútbol perteneciente a la liga nocturna 40 y más, entre Mototaxistas contra Rezagados, se convirtió en una pelea campal tras generarse una riña entre dos sujetos en el municipio de Seybaplaya.

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De acuerdo con los datos recabados, el hecho ocurrió la tarde noche del martes en las instalaciones de la cancha techada de la colonia La Carmelita, ubicada sobre la calle 30, en la cabecera de Seybaplaya.

Trascendió que la disputa se originó luego de que un jugador, apodado El Flaco, fue expulsado. Al dirigirse a la zona de bancas, presuntamente fue agredido con una patada por un aficionado del equipo contrario, lo que desató la riña.

Por Esto! recibió material del lamentable hecho, con la finalidad de que las autoridades conozcan la situación y tomen cartas en el asunto, ya que no es la primera vez que ocurre un incidente similar.

Además, se confirmó que el equipo Mototaxistas de Seybaplaya tomará acciones legales contra quien o quienes resulten responsables por las agresiones físicas y los disturbios registrados en un espacio deportivo, ya que pusieron en riesgo la integridad de aficionados, entre ellos menores de edad.

JGH