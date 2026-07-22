Sargazo en Quintana Roo: Playas en Cancún con poca macroalga hoy 22 de julio

Las vacaciones de verano ya comenzaron y, pese a que la temporada de sargazo continúa en el Caribe Mexicano, Cancún mantiene varias playas con poca presencia de la macroalga.

Según el reporte más reciente, la mayoría de los balnearios públicos presentan condiciones favorables para turistas y residentes, por lo que aún es posible disfrutar del mar sin grandes acumulaciones. Aquí te decimos cuáles son las playas con menos sargazo y cuáles registran mayor recale.

Noticia Destacada Sheinbaum alista estrategia integral contra el sargazo en Quintan Roo; creará grupo de científicos

Sargazo mínimo

Playa del Niño

Puerto Juárez

Puerta del Mar

Puerto Cancún

Playa Las Perlas

Playa Langosta

Playa Tortugas

Playa Caracol

Playa Marlín

Playa Ballenas

Sargazo moderado

Playa Fórum

Sargazo abundante