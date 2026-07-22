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Quintana Roo / Cancún

Sargazo en Quintana Roo: Playas en Cancún con poca macroalga hoy 22 de julio

Playa Langosta, Playa Tortugas y Playa Caracol se encuentran entre las playas con presencia mínima de sargazo.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

22 de jul de 2026

1 min

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Mientras nueve playas registran presencia mínima de la macroalga, Playa Fórum reporta recale moderado y Playa Gaviota Azul concentra la mayor acumulación
Mientras nueve playas registran presencia mínima de la macroalga, Playa Fórum reporta recale moderado y Playa Gaviota Azul concentra la mayor acumulación / Especial

Las vacaciones de verano ya comenzaron y, pese a que la temporada de sargazo continúa en el Caribe Mexicano, Cancún mantiene varias playas con poca presencia de la macroalga.

Según el reporte más reciente, la mayoría de los balnearios públicos presentan condiciones favorables para turistas y residentes, por lo que aún es posible disfrutar del mar sin grandes acumulaciones. Aquí te decimos cuáles son las playas con menos sargazo y cuáles registran mayor recale.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó en La Mañanera su compromiso de presentar en 15 días un plan para atender la problemática del alga marina en el Caribe Mexicano

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Sheinbaum alista estrategia integral contra el sargazo en Quintan Roo; creará grupo de científicos

Sargazo mínimo

  • Playa del Niño
  • Puerto Juárez
  • Puerta del Mar
  • Puerto Cancún
  • Playa Las Perlas
  • Playa Langosta
  • Playa Tortugas
  • Playa Caracol
  • Playa Marlín
  • Playa Ballenas

Sargazo moderado

  • Playa Fórum

Sargazo abundante

  • Playa Gaviota Azul

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