Sargazo en Quintana Roo: Playas en Cancún con poca macroalga hoy 22 de julio

Las vacaciones de verano ya comenzaron y, pese a que la temporada de sargazo continúa en el Caribe Mexicano, Cancún mantiene varias playas con poca presencia de la macroalga.
Según el reporte más reciente, la mayoría de los balnearios públicos presentan condiciones favorables para turistas y residentes, por lo que aún es posible disfrutar del mar sin grandes acumulaciones. Aquí te decimos cuáles son las playas con menos sargazo y cuáles registran mayor recale.
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Sargazo mínimo
- Playa del Niño
- Puerto Juárez
- Puerta del Mar
- Puerto Cancún
- Playa Las Perlas
- Playa Langosta
- Playa Tortugas
- Playa Caracol
- Playa Marlín
- Playa Ballenas
Sargazo moderado
- Playa Fórum
Sargazo abundante
- Playa Gaviota Azul