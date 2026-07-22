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Campeche / Sucesos

Detienen a hombre ebrio por intento de robo en tienda departamental

El sujeto fue entregado a la Policía Estatal y trasladado a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

Por Redacción Por Esto!

22 de jul de 2026

1 min

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Guardias aseguran a sujeto que intentaba sustraer licor en Campeche
Guardias aseguran a sujeto que intentaba sustraer licor en Campeche

Un hombre en estado de ebriedad fue asegurado por guardias de seguridad de una tienda departamental, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba apoderarse de diversas botellas de licor.

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Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la avenida Gobernadores, en la colonia Aviación, donde el sujeto fue retenido por los vigilantes tras ser descubierto con botellas escondidas entre su ropa.

Posteriormente, fue entregado a elementos de la Policía Estatal, quienes lo trasladaron ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

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