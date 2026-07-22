Detienen a hombre ebrio por intento de robo en tienda departamental

Un hombre en estado de ebriedad fue asegurado por guardias de seguridad de una tienda departamental, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba apoderarse de diversas botellas de licor.

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Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la avenida Gobernadores, en la colonia Aviación, donde el sujeto fue retenido por los vigilantes tras ser descubierto con botellas escondidas entre su ropa.

Posteriormente, fue entregado a elementos de la Policía Estatal, quienes lo trasladaron ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.