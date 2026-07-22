Haaland les respondió un mensaje a Aarón Mercury, el cual es tendencia: VIDEO

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el futbolista noruego Erling Braut Haaland, se convirtió en la sensación de las redes sociales, siendo uno de los más queridos por los fans por su peculiar personalidad y con su gran talento dentro de la cancha.

Tras el final de la justa mundialista, el jugador sigue siendo una sensación, ahora fue el creador de contenido Aarón Mercury, quien causó una gran polémica en las plataformas digitales, al revelar que recibió un video del delantero de Noruega.

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Aarón Mercury recibió un mensaje de Haaland

En su perfil de Instagram, Aarón Mercury compartió un video en el que se hizo viral y tendencia en las redes sociales, al grado de que llegó al seleccionado de Noruega. Aarón detalló que realizaría un viaje largo, pero que tenía el deseo de que el delantero le comentara su publicación.

"Tengo un vuelo de 10 horas. Háganme creer que Erling Haaland comentó este video"

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Como era de esperarse los usuarios y seguidores del mexicano, no dudaron en etiquetar al jugador para poder obtener un comentario de su parte, y para sorpresa de muchos, Haaland se hizo presente en la cuenta de Mercury, aunque la forma en que lo hizo causó mucha gracia entre los fans.

"¡No sé lo que significa, pero sí, vamos!"

Este hecho no solo se convirtió en la sensación en las redes sociales, también el joven influencer se mostró muy agradecido con el delantero de Noruega.

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