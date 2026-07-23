¿Quién era ‘Huaycoloro’, amigo y camarógrafo de Laura Bozzo por el que la conductora está de luto?

Durante este jueves 23 de julio de 2026, Laura Bozzo usó sus redes sociales para confirmar el fallecimiento de Aparicio Napan Chumpitaz, mejor conocido como 'Huaycoloro'. La publicación de la conductora fue acompañada con un mensaje de despedida y un video de ellos dos juntos.

La publicación de la conductora se llenó de mensajes de condolencias y despedidas para el camarógrafo. Sin embargo; otros usuarios se cuestionaron el perfil de Aparicio Napan, además de saber la razón por la que Bozzo lo quería tanto y desde cuándo se conocían estos dos personajes.

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¿Quién era y por qué era tan querido ‘Huaycoloro’?

Aparicio trabajó codo a codo con Laura Bozzo desde los inicios de la carrera de la presentadora en Perú. A lo largo de las emisiones en vivo de programas como Laura en América, era habitual que la conductora interactuara de forma espontánea con él detrás de cámaras; volviéndolo así en un personaje querido por la audiencia.

De acuerdo con entrevistas pasadas del propio Napan, la relación laboral con Bozzo fluía sin necesidad de guiones, la complicidad entre ambos les permitía responder e improvisar al instante frente a las cámaras. Siendo está la razón de porque Laura mantenía una relación tan cercana con ‘Huaycoloro’.

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Después de la salida de Laura de Perú, Napan continuó su labor en la televisión peruana en medios como RBC Televisión en Lima. A lo largo de los años, ambos mantuvieron el contacto y compartieron emotivos reencuentros públicos en diferentes espacios televisivos.

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