¡No guarde el paraguas! Así estará el clima en Campeche del 24 al 26 de julio

A partir de este viernes 24 de julio y durante el fin de semana, Campeche enfrentará un incremento significativo en el potencial de lluvias debido a la combinación de una extensa vaguada y la llegada de una nueva onda tropical, condiciones que favorecerán precipitaciones fuertes, tormentas eléctricas y posibles turbonadas.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la vaguada se desplazará desde Centroamérica hacia la Península de Yucatán, inyectando abundante humedad e inestabilidad atmosférica. Esta situación se verá reforzada por una nueva onda tropical, lo que provocará lluvias de muy fuertes a puntualmente intensas entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio.

Se estima que en algunas zonas podrían acumularse hasta 75 milímetros de lluvia, cantidad suficiente para ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas y afectaciones temporales en vialidades, especialmente en áreas de baja altitud o con problemas de drenaje.

Además de las precipitaciones, se prevé la presencia de tormentas eléctricas con abundante actividad eléctrica, así como la posibilidad de turbonadas, un fenómeno caracterizado por fuertes rachas de viento asociadas a las tormentas, capaces de derribar árboles, ramas e incluso provocar daños en estructuras ligeras.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar medidas preventivas, como evitar transitar por calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones durante las tormentas.

Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante gran parte del fin de semana, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a seguir la evolución del pronóstico y reportar cualquier situación de emergencia a los servicios correspondientes.

JGH