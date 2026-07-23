Tractocamión queda atorado en el Centro de Ciudad del Carmen y derriba cables de telecomunicaciones

Una intensa movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública se registró durante la mañana en calles de la colonia Centro, luego de que el operador de un tractocamión quedara atorado en una vialidad de reducidas dimensiones y ocasionara daños a la infraestructura de telecomunicaciones al reventar varios cables de internet y telefonía.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 26 y 35, donde el conductor de un tractocamión marca Kenworth, color azul, con placas federales 69-BA-9U, terminó internándose por calles del primer cuadro de la ciudad al presuntamente perder la ruta debido a una falla en su sistema GPS y al desconocimiento de las vialidades de Ciudad del Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador ingresó a una zona donde las calles son demasiado estrechas para el tránsito de unidades de carga pesada, lo que provocó que, durante las maniobras para avanzar, la caja del tractocamión jalara y rompiera varios cables de servicios de internet y telefonía, generando afectaciones en el sector y el cierre parcial de la circulación.

La unidad quedó atorada en calles de reducidas dimensiones. / Israel Lozano

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio para controlar el tráfico y coordinar las maniobras necesarias para retirar la pesada unidad, sin que se registraran daños mayores a inmuebles o personas lesionadas. Tras varios minutos de trabajo, los agentes lograron guiar al conductor hasta la avenida 56, desde donde fue incorporado nuevamente hacia la avenida 10 de Julio para que pudiera continuar con su recorrido fuera de la zona Centro.

Las autoridades señalaron que el operador podría hacerse acreedor a sanciones administrativas por los daños ocasionados a la infraestructura de telecomunicaciones, además de las responsabilidades que determinen las instancias correspondientes para la reparación de los desperfectos.

JGH