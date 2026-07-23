Choque entre motociclistas en la colonia Fundadores de Tulum deja lesionados; el responsable se dio a la fuga

Un motociclista de 61 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial con otra motocicleta en el cruce de la avenida 45 con calle 6, en la colonia Fundadores. El presunto responsable del percance se dio a la fuga tras el impacto, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para tratar de localizarlo y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con los primeros reportes, en el hecho estuvieron involucradas una motocicleta de la marca Italika tipo 150, color negro con verde y sin placas de circulación, así como otra motocicleta automática en color verde con negro. El fuerte impacto provocó que el conductor de 61 años cayera sobre el pavimento, sufriendo lesiones en una mano y en el antebrazo, lo que hizo necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la empresa RUM acudieron al lugar pocos minutos después del reporte para brindarle atención prehospitalaria al lesionado. Tras realizar una valoración médica inicial, inmovilizaron las extremidades afectadas y determinaron que las heridas no comprometían su vida; sin embargo, recomendaron que recibiera atención médica especializada para descartar lesiones de mayor gravedad.

Noticia Destacada Alertan por impacto ambiental de proyecto hotelero autorizado en Punta Venado

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, el conductor que presuntamente ocasionó el accidente habría circulado en sentido contrario sobre una de las vialidades, invadiendo el carril por el que transitaba el motociclista lesionado. La maniobra habría impedido que la víctima pudiera evitar el impacto. Tras el choque, el presunto responsable aceleró su marcha y abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades, dejando al otro conductor lesionado sobre el pavimento.

Testigos señalaron que el hombre herido se dirigía a su centro de trabajo cuando ocurrió el accidente, por lo que el percance alteró por completo su jornada laboral. Algunas personas que presenciaron el hecho solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia y permanecieron auxiliándolo hasta la llegada de los paramédicos.

Las autoridades de Tránsito exhortaron al conductor que huyó a presentarse para responder por los daños materiales y las lesiones ocasionadas, al tiempo que informaron que continúan recabando testimonios y revisando posibles cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar la motocicleta involucrada y a su conductor.