Alejandra Jaramillo defiende su libertad de expresión tras hablar en contra de los mexicanos

Desde que México se enfrentó contra Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA, muchos usuarios salieron a compartir su opinión al respecto, una de estas fue Alejandra Jaramillo, quien se vio envuelta en una fuerte controversia por sus palabras.

Recordemos que, cuando estaba la competencia de futbol, mucho se habló sobre las declaraciones de la conductora, quien arremetió en contra de los mexicanos y de todo el país. Hecho que ocasionó una fuerte polémica en redes sociales.

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Las cosas se complicaron mucho, al grado que la presentadora decidió ofrecer disculpas a todos los mexicanos. Sin embargo, parece que la suerte no le sonrió, pues se dio a conocer que ya no forma parte del programa de televisión de la cadena Univisión, llamado ‘Siéntense quien pueda’.

Alejandra Jaramillo sale a defender su libertad de expresión

La influencer, Alejandra Jaramillo afirmó por medio de un video en redes sociales, que ejerce su derecho a la libertad de expresión como migrante ecuatoriana en Estados Unidos.

“Amigos, soy orgullosamente ecuatoriana. Una mujer, migrante, madre que empezó desde cero aquí y que elegí vivir en un país donde la primera enmienda es ‘freedom of speech’, libertad de expresión. Y ese es un derecho al que tengo acceso, porque soy residente permanente de los Estados Unidos, pago impuestos y no tengo problemas al margen de la ley. Apoyar a un equipo de fútbol sin haber insultado a nadie, sin haber siquiera dicho ningún gentilicio, no es más que libertad de expresión de lo que genera un deporte. Y con eso me quedo. Les envío un abrazo enorme. Lo vuelvo a repetir, todo va a estar bien”.

Más adelante compartió una imagen con un mensaje:

“A ella: que siga luchando por sus sueños. Que nada te turbe, que nada la espante, que Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza. Amigos, los corazones buenos, permanecen buenos, firme como roca y con la frente en alto. Por esa niña que vive en mí, que amo y que respeto, que valoro más que a nadie, y hoy la admiro más que nunca”.

Cabe mencionar que hasta el momento, la cadena de televisión no ha compartido los motivos que llevaron a la salida de la conductora, pero muchos han asegurado que se trata de la controversia que se generó sobre sus comentarios durante el Mundial.

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