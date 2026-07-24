¿Angélica Vale y Otto Padrón todavía no están divorciados?

Hace un tiempo se dio a conocer que Angélica Vale y Otto Padrón, tomaron la decisión de separarse, esto luego de ser una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, historia que terminó en noviembre de 2025.

Sin embargo, esta situación generó todo tipo de especulaciones y comentarios entre los usuarios de las redes sociales; pero ahora después de siete meses de confirmar que habían tomado dicha decisión, se ha revelado que no han logrado concluir su divorcio.

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¿Por qué no se han divorciado Angélica Vale y Otto Padrón?

Fue el día de ayer, 23 de julio cuando Angélica María, compartió en el programa de espectáculo de ‘Ventaneando’, que ellos sentimentalmente ya no tienen relación, pero que el proceso legal no ha sido concluido.

“No, aún no. Ahorita, no sé yo, la verdad. Está muy bien, pero pregúntenle a ella esas cosas, a mí no. Ya platicaremos más adelante. Ya que se pueda, porque el divorcio todavía no está. Entonces, hasta que no termine eso, no se puede hablar de eso”

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Añadió que la relación con su hija y su ex esposo se mantiene muy cordial, principalmente por la presencia de sus nietos, Angélica Maciel y Daniel Nicolás, un aparte fundamental para ella.

“Es el papá de mis niños, de nuestros niños. Es lo que ella trata de hacer por el bien de los niños”

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