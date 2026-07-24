Vacaciones disparan la demanda de viajeros en Hopelchén; Mérida y Campeche, los destinos favoritos

En las primeras semanas de las vacaciones de verano 2026 se ha incrementado hasta en un 20 por ciento la cantidad de pasajeros en la terminal provisional de la empresa Autobuses del Sur, la cual se ubica en el mercado de la ciudad de Hopelchén, y ese movimiento de viajeros ha dado más vida a la central de abasto ubicada en la colonia San Isidro de la cabecera municipal.

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En recorrido por el mercado de la ciudad, se pudo apreciar que el movimiento de gente ha aumentado desde que iniciaron oficialmente las vacaciones el seis de julio, luego de que las clases concluyeron el viernes tres del presente.

De acuerdo con uno de los empleados de mostrador de la empresa de pasaje, las principales demandas de destino son Mérida, Yucatán, Campeche capital e Iturbide, aunque para esta última comunidad, los pasajeros en su mayoría son de paso, pues ya tienen la corrida completa desde Campeche o Mérida.

Señaló que ha aumentado en un 20 por ciento la demanda del pasaje, y aunque indicó que podría incrementar aún más al inicio del mes de agosto, mencionó que no sería necesaria la implementación de corridas extras por abundante demanda, y en cambio continuarán con las corridas normales.

Indicó que los precios del pasaje no tuvieron aumento por este periodo vacacional y sigue en 190 pesos a Mérida y 85 pesos a Campeche, además se mantienen los descuentos para las personas de la tercera edad que presenten sus identificaciones del Insen, y también para los estudiantes con credencial.

En contraste, en la terminal de la Sociedad Cooperativa Frente Único de Trabajadores del Volante Ruta Chenes, con la ruta Hopelchén a Campeche, no mejoraba la afluencia del pasaje, pues descendió en 45 por ciento, tal como lo señaló en días pasados Humberto Villamonte Rosado, dirigente de esa agrupación del transporte público.

Cabe recordar que recientemente hubo un aumento a las tarifas en la ciudad de Hecelchakán y Calkiní, donde los taxistas que prestan el servicio argumentaron que el costo de operación los obliga a realizar tal incremento, aunque la medida no fue aprobada por la Agencia Reguladora del Transporte en el Estado de Campeche, según comentaron algunos usuarios al respecto.

JGH