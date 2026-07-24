Denuncian abandono del Hospital General de Escárcega; pacientes compran hasta jeringas y gasas

Las autoridades competentes del Sector Salud mantienen en malas condiciones el Hospital General de Escárcega Doctor Janell Romero Aguilar, el cual, de acuerdo a denuncias ciudadanas y del personal interno, se encuentra en completo abandono, pues faltan equipo, material e infraestructura.

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“Qué triste y lamentable es ver el hospital en malas condiciones, abandonado y sin que mejore”, mencionaron diversos ciudadanos al acercarse a este medio.

Algunos vecinos y trabajadores del nosocomio que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que este lugar presenta fuertes daños, como baños inservibles, sanitarios rotos, áreas de descanso en pésimas condiciones, sillas rotas, lugares que no cuentan con energía eléctrica y techos que literalmente se caen a pedazos.

Pero lo más grave, aseguran, es que quienes pagan los platos rotos son los pacientes y la población en general, ya que cada vez que alguien acude a recibir atención médica, tiene que comprar desde jeringas, gasas y medicamentos, hasta los insumos más básicos para poder ser atendido.

Denunciaron que cuando se requiere la atención de un médico especialista, es más fácil para los directivos enviar al paciente referido a la ciudad de Campeche que atenderlo en Escárcega, pero de esta manera generan en las familias gastos extras que muchas veces no pueden solventar.

“Lamentablemente a las autoridades o personas a cargo de este hospital no les interesa la vida humana, prefieren evitarse el problema y mandarlos a la capital”, acusaron.

Pacientes afirman que deben comprar jeringas, gasas y medicamentos para ser atendidos. / Por Esto!

Doble turno

De acuerdo con información proporcionada por personal interno, trabajan hasta doble turno, explotados día y noche, mientras que los médicos foráneos son privilegiados y, según acusan, muchos de ellos se los llevan a clínicas particulares para que ahí realicen y cobren los servicios de emergencia y cirugías.

“¿Quieren una cirugía?, vámonos a una clínica particular, ahí sí contamos con todos los instrumentos; los mismos médicos del Centro de Salud nos mandan para allá. El hospital se ha vuelto un negocio”, reveló uno de los empleados.

Los denunciantes aseguraron que no están dispuestos a ser explotados por más tiempo por quienes tienen el poder, y se dijeron hartos de ver cómo el hospital público, que debería ser el principal refugio de los que menos tienen, se cae a pedazos ante la indiferencia de todos.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a la Secretaría de Salud del Estado, al Gobierno de Campeche y a las autoridades federales, para que volteen a ver al Hospital de Escárcega, realicen una supervisión y tomen las medidas necesarias por la salud del pueblo.

JGH