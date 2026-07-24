Hartos de los apagones: vecinos de Campeche bloquean calles y retienen camión contra la CFE

En protesta contra la Comisión Federal de Electricidad, CFE, por el corte de energía que se prolongó desde la noche del miércoles hasta la mañana de ayer, vecinos de las colonias Morelos II y Ampliación Josefa Ortiz de Domínguez cerraron la calle Salsipuedes, en el cruce con Corregidora.

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Según los afectados, decenas de familias y comercios se quedan constantemente sin electricidad desde hace meses, debido a fallas en un transformador que, aseguran, trabajadores de la CFE se niegan a reemplazar.

Los apagones se registran en las calles Villa Mercedes, Malagón, Salsipuedes y Anáhuac, donde los vecinos reportan daños en varios electrodomésticos.

“En mi caso tuve que reparar en dos ocasiones el refrigerador, esto sin contar los alimentos que se nos echan a perder, y no es justo que, si pagamos puntualmente por el servicio, personal de la CFE se niegue a venir a corregir este problema de constantes bajones y apagones de energía”, manifestó Norberto Medina.

“A mí se me dañó el ventilador, y quedarnos sin electricidad, sobre todo de noche, es inhumano. Tenemos alimentos perecederos y, aunque reportamos las fallas, los trabajadores de la CFE tardan en llegar y siguen sin cambiarnos el transformador, del cual nos han dicho que no tiene suficiente capacidad para el alto consumo de electricidad que ahora hay en este sector”, agregó Tomasa Moreno Balán.

Tras ser ignorados por la paraestatal, las familias decidieron cerrar el paso vehicular en la calle Salsipuedes, al detener uno de los camiones del servicio de transporte Ko’ox. Más tarde se presentó personal de la CFE para atender el problema.

“Lo que queremos son soluciones, porque de seguir así continuarán las protestas y cierres de calles, no que la CFE nos siga ignorando ante los constantes apagones de energía que en esta época se incrementaron en la ciudad, y sobre todo nos afectan a las familias que vivimos en las colonias Ampliación Josefa Ortiz y Morelos II”, añadió Claudia Moo.

Los vecinos denunciaron la instalación de postes oxidados de medio uso por parte del Ayuntamiento de Campeche, al considerar que representan otro peligro para quienes habitan en la zona.

Como ocurre en la calle Villa Mercedes, donde estructuras retiradas de otras colonias son colocadas en ese sitio, cuando, señalaron, por norma deberían instalar postes nuevos y pintados.

JGH