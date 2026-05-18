Serie de Harry Potter se queda sin Ginny Weasley; actriz abandona la producción

La esperada adaptación televisiva de Harry Potter para HBO ha tropezado con su primer obstáculo importante en el reparto. La joven actriz Gracie Cochrane, encargada de dar vida a Ginny Weasley, ha decidido abandonar el proyecto de manera repentina y no regresará para la segunda entrega de la serie.

La noticia de la salida de la joven actriz llega justo cuando el rodaje de la primera temporada ha finalizado oficialmente y la producción se adentra de lleno en la fase de preproducción de su continuación. Ahora mismo; la noticia es un golpe para la empresa pues perderán a uno de los personajes más importantes de la trama.

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¿Por qué la serie de Harry Potter se quedó sin Ginny Weasley?

A través de un comunicado conjunto emitido por Cochrane y su familia, se detalló que la salida se debe a "circunstancias imprevistas". En el mensaje expresaron su profunda gratitud hacia la directora de casting Lucy Bevan y todo el equipo de HBO, asegurando que su paso por el universo mágico fue una experiencia inolvidable.

Por su parte, la cadena HBO reaccionó rápidamente lanzando una declaración pública en la que manifestaron su total apoyo a la decisión familiar, agradecieron el trabajo de la menor durante los primeros episodios y le desearon el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros.

Ginny Weasley will be recast for Season 2 of the HBO #HarryPotter series!

Gracie Cochrane, who plays Ginny in Season 1, will not return for the second installment. Her family released a statement: "Due to unforeseen circumstances Gracie has made the challenging decision to step… pic.twitter.com/skJivZUeBX — Harry Potter on HBO (@HPonHBO_) May 18, 2026

A pesar del tono cordial de la despedida, la salida de Cochrane representa un verdadero dolor de cabeza para los responsables creativos de la serie. Aunque Ginny Weasley tiene una presencia muy breve y casi anecdótica en la primera entrega cinematográfica y literaria; su relevancia cambia drásticamente en la segunda parte de la historia.

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