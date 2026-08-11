Reportan ataque armado en contra del primo de Alfredo Olivas en Zapopan

Un ataque armado que tuvo lugar en el municipio de Zapopan, Jalisco; dejó un saldo de dos personas muertas y al menos tres heridas. Horas más tarde se confirmó que una de las víctimas mortales fue identificada como primo del cantante de música regional mexicana, Alfredo Olivas.

Se informó que los disparos se registraron durante la noche del lunes 10 de agosto, en el establecimiento "Tacos Fermín". Fue en este lugar en donde un comando armado arribó al lugar para abrir fuego contra un grupo de comensales. Fue la Fiscalía del Estado de Jalisco quienes confirmaron la identidad del primo del músico.

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¿Qué se sabe del ataque armado contra el primo de Alfredo Olivas?

Según los reportes de las autoridades, la balacera ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el establecimiento antes mencionado, ubicado sobre el cruce de las avenidas Federalistas y Doctor Ángel Leaño, en la colonia La Cima. Al lugar llegaron tres vehículos en los que viajaban ocho personas armadas que ingresaron al restaurante.

Dentro del establecimiento, el grupo armado abrió fuego, la agresión desató pánico entre clientes y trabajadores del lugar, quienes se resguardaron mientras los agresores lograron darse a la fuga. Ante los llamados de emergencia, elementos de la Policía de Zapopan, Policía Estatal y el Ejército Mexicano resguardaron el lugar.

Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio para prestar primeros auxilios, confirmando el deceso de dos hombres en el lugar entre los que se identificó al primo del artista. Aunado a esto; también se informó que una de las personas lesionadas es Jesús Aarón Olivas Cázares.

🚨🚔At4can a balazos a familiares de Alfredo Olivas; hay dos mu3rtos🚨🚔#Zapopan #Jalisco Dos hombres perdieron la vid4 y tres personas resultaron lesionadas durante un at@que arm4do registrado la noche del lunes al interior de una taquería en la colonia La Cima, en Zapopan. pic.twitter.com/slS5R8Ttq9 — ReporterosEnLaZona (@Reporteroszona) August 11, 2026

Hasta el momento no hay personas detenidas por este operativo ni se ha dado a conocer un pronunciamiento público por parte de Alfredo Olivas o su equipo de trabajo respecto a los hechos.

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