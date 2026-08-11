Isla Arena alerta por riesgo de colapso de postes eléctricos

Pobladores de la comunidad de Isla Arena reportaron que varios postes que sostienen cables de alta tensión se encuentran en aparente mal estado y con riesgo de colapsar, situación que podría dejar sin energía eléctrica a toda la comunidad durante varios días.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que intervengan de manera preventiva y atiendan el problema antes de que ocurra algún incidente. Los habitantes señalaron que la situación puede evitarse si se realizan con anticipación los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de la infraestructura eléctrica.

Los postes se encuentran en las inmediaciones de Isla Arena y, debido a su aparente deterioro, representan un riesgo para pescadores y habitantes que transitan diariamente por ese tramo. La preocupación aumenta durante los periodos de fuertes vientos y turbonadas, condiciones que podrían provocar el colapso de las estructuras y ocasionar afectaciones al suministro eléctrico.

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Los pescadores Esteban Narváez, Adán Segovia y Ramiro Chan Correa señalaron que una eventual caída de los postes podría generar un problema mayor para toda la comunidad, debido a que Isla Arena depende del servicio de energía eléctrica para diversas actividades cotidianas y especialmente para las labores de pesca.

Indicaron que no se debe esperar a que los postes caigan para actuar, pues además de la posible interrupción del servicio, existe el riesgo de que los cables de alta tensión provoquen un accidente entre quienes transitan por la zona.

Ante esta situación, los pobladores solicitaron a las autoridades estatales que gestionen una solución preventiva y pidieron a la CFE realizar una revisión de la infraestructura eléctrica para determinar las condiciones en que se encuentran los postes y establecer las acciones necesarias para evitar una emergencia.

Los habitantes advirtieron que un eventual colapso podría dejar a la comunidad sin energía eléctrica durante varios días, afectando especialmente a las personas de la tercera edad que requieren refrigeración para conservar medicamentos, además de las familias y trabajadores que dependen del suministro eléctrico para sus actividades diarias.

Finalmente, los habitantes de Isla Arena pidieron que su llamado sea atendido con anticipación y no hasta que los postes hayan colapsado, al considerar que prevenir el problema permitiría evitar una interrupción prolongada del servicio y reducir el riesgo de accidentes de mayores consecuencias.