Camión impacta auto en la 'curva del Diablo' del tramo José María Morelos-Polyuc de la carretera federal 184

Dos personas salieron lesionadas en un choque que se registró la tarde de este martes, entre un automóvil particular y un camión repartidor de refrescos. El percance tuvo lugar en el tramo de la carretera federal 184, José María Morelos-Polyuc a la altura de la “curva del Diablo”.

El automóvil particular, de la marca Tsuru, se dirigía hacia la cabecera municipal de José María Morelos mientras que el camión repartidor de refrescos de Pepsi Cola se dirigía rumbo a Polyuc.

De acuerdo con la información obtenida de los hechos, se indica el camión repartidor al momento de circular en las curvas una de las llantas habría patinado sobre el pavimento mojado. Lo cual hizo que el chófer perdiera el control del volante e invadió el carril contrario, provocando el Tsuru se impactara de manera frontal con la pesada unidad.

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El automóvil quedó con la parte delantera completamente destrozada y sus ocupantes fueron quienes resultaron con más golpes, por lo mismo, en el lugar del percance fueron atendidos por rescatistas del cuerpo de bomberos y trasladaron al Hospital IMSS-Bienestar para su valoración médica.

En tanto las unidades involucradas fueron movidas por grúas luego que la Guardia Nacional hiciera las diligencias correspondientes del caso.