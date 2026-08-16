Ricardo Pérez responde a los rumores de su supuesta separación con Susana Zabaleta

Fue tras un comentario dentro de La Casa de los Famosos México que comenzaron rumores sobre una posible separación entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta. Estos señalamientos tomaron fuerza en redes sociales llevando al comediante a romper el silencio y hablar del tema.

Durante el reality show, Ese Pérez afirmó que el comediante y la actriz ya no estaban juntos. Ante esto; Ricardo usó sus redes sociales para aclarar la situación de su relación con Zabaleta, desmintiendo categóricamente los señalamientos de una posible ruptura entre ambos.

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¿Qué dijo Ricardo Pérez sobre rumores de una ruptura?

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter) el comediante ironizó sobre la situación y señaló que aún mantiene una relación amorosa con Susana Zabaleta. La publicación que fue hecha este domingo 16 de agosto rápidamente fue contestada por usuarios que mostraron su apoyo a la pareja.

tremenda proyectada que se dio mucha gente con la nota de que según ya terminé — Ricardo Pérez (@ricardomedijo) August 16, 2026

"Tremenda proyectada que se dio mucha gente con la nota de que según ya terminé." escribió el comediante en su publicación, aunado a esto, la misma Susana usó su cuenta de Instagram para desmentir estos señalamientos.

Esto dijo Susana Zabaleta ante rumores de una ruptura

Tras la publicación de Ricardo Pérez, la cantante y actriz usó su cuenta oficial de Instagram en donde también desmintió estos rumores de ruptura. Susana Zabaleta respaldó a su pareja con un video en el que aparece desayunando junto al integrante de La Cotorrisa, acompañado del mensaje: “¿De qué hablan? Estamos felices”.

Susana Zabaleta desmiente rumores en redes sociales. / Instagram: susanazabaleta

Con estas publicaciones, la pareja dejó en claro que su relación continúa firme, un hecho que generó gran reacción de los seguidores de ambas figuras que mostraron su apoyo y cariño a la pareja.

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