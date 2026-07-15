Susana Zabaleta responde con más odio contra Pedro Sola por polémicos comentarios sobre los perros

La controversia que rodea a Pedro Sola por sus declaraciones sobre los perros sigue generando reacciones. Ahora fue Susana Zabaleta quien se pronunció sobre el tema y cuestionó la disculpa que ofreció el conductor, al considerar que no fue sincera.

Durante un encuentro con medios de comunicación para promocionar la obra La Nota, la cantante y actriz aseguró que las palabras del presentador provocaron indignación entre quienes defienden el bienestar animal.

La intérprete calificó la situación como un grave error y afirmó que una disculpa pierde credibilidad cuando no surge de manera espontánea.

SUSANA ZABALETA LANZA COMENTARIOS HOMOFÓBICOS Y LA TUNDEN EN REDES



Por tratar de cuestionar a Pedro Sola, comentarista del programa Ventaneando, por sus expresiones de odio hacia los perros, la actriz Susana Zabaleta se volcó en insultos y expresiones contra dicho individuo, que… pic.twitter.com/sIflT0SHph — Marco Antonio Olvera (@MarcoA_Olvera) July 11, 2026

"Fue una cagadota", expresó Zabaleta, quien añadió que cuando un arrepentimiento es genuino no necesita ser leído. Incluso hizo referencia al famoso episodio de la mayonesa protagonizado por Pedro Sola al señalar que, en esta ocasión, "no hay una mayonesa que se lo celebre".

La actriz condenó cualquier discurso de odio

Durante la entrevista, Susana Zabaleta utilizó una comparación para rechazar las expresiones que fomentan el odio hacia cualquier grupo, ya sean personas o animales.

"A ver, si odias a los perros, pues va a haber alguien que odia a los homosexuales y te van a matar, hermanito… Córrele manito, porque donde te encuentres un homofóbico te va a matar igualito con un pedacito de carne con veneno", declaró.

Además de referirse a Pedro Sola, la actriz criticó comentarios del periodista argentino Eduardo Feinmann, quien recientemente expresó que "detesta a los mexicanos".

Zabaleta respondió que en México los argentinos suelen ser bien recibidos y reiteró su postura en favor del respeto, tanto hacia las personas como hacia los animales, rechazando cualquier tipo de discurso que promueva la violencia o la discriminación.