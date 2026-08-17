Mariana Echeverría responde a Gala Montes tras su regreso a ‘La Casa de los Famosos’

La controversia entre Mariana Echeverría y Gala Montes sumó un nuevo capítulo; tras la reaparición de Echeverría en las pantallas de Televisa como panelista de ‘La Casa de los Famosos México’, Montes lanzó duras críticas a la actriz de 42 años, lo que llevó a esta última a responder de manera directa.

Gala criticó el recibimiento del público y afirmó que la audiencia sólo ha aceptado el regreso de Echeverría debido a su cambio de imagen y pérdida de peso. Estos comentarios generaron revuelo entre los seguidores de las actrices y parte del público del show, por lo que Mariana decidió contestar.

Noticia Destacada Gala Montes asegura que fue vetada de La Casa de los Famosos México

¿Qué dijo Mariana Echeverría a las críticas de Gala Montes?

Ante los comentarios de Gala Montes por el regreso de Mariana Echeverría a ‘La Casa de los Famosos’. La conductora de 42 años respondió de manera firme y contundente durante una entrevista en televisión en donde lanzó un fuerte mensaje que ha sido apoyado por sus seguidores.

La conductora aseguró que los ataques no le afectan, recalcando que no siente haber actuado con mala fe en el pasado y que lo vivido en el reality show fue únicamente parte de una estrategia. "Son comentarios que no tomo mucho en cuenta porque sé lo que valgo. No le tengo que pedir perdón a nadie, ni que me perdonen” comentó Mariana.

¡Mariana Echeverría RESPONDE DIRECTO a Gala Montes y DESMIENTE PLEITO con Wanders Lover! La conductora así reaccionó ante las polémicas declaraciones de la ex participante del reality #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/70qk6FO7NV — De Primera Mano (@deprimeramano) August 17, 2026

La presentadora enfatizó que no busca engancharse en disputas mediáticas con excompañeras del proyecto y reafirmó su postura de continuar enfocada en su carrera profesional. Aunado a esto; Echeverría desmintió los rumores sobre el uso de fármacos para perder peso, explicando que sus cambios físicos se deben a los procesos endocrinos y hormonales.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal