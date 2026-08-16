Gala Montes asegura que fue vetada de La Casa de los Famosos México.

Gala Montes reveló que su participación en la gala de este domingo 16 de julio en La Casa de los Famosos México fue cancelada por la producción. La actriz reveló que su objetivo era asistir y mostrar su apoyo a Flor Vigna, sin embargo, de acuerdo a lo señalado por Montes, su presencia en la gala fue evitada.

La actriz que formó parte del programa durante su segunda temporada usó sus redes sociales para explicar que buscaba asistir a la gala de eliminación con la intención defender a la actriz argentina que se encuentra nominada. Sin embargo; reveló que su participación fue negada.

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¿Gala Montes fue vetada de La Casa de los Famosos México?

Por medio de un video publicado en sus historias de Instagram, Gala Montes comentó que la producción de La Casa de los Famosos México le impidió asistir al foro durante la gala de eliminación. La actriz reveló que pretendía acudir para apoyar públicamente a su amiga Flor Vigna, quien se encontraba nominada y en riesgo de abandonar la competencia.

Montes explicó que su ausencia en el set no fue una decisión personal ni de desinterés, sino una medida directa impuesta por la cadena de televisión. Según las palabras de la actriz, la producción habría tomado la determinación por temor a que su presencia generara discusiones y descontrol en el programa en vivo.

Gala Montes muestra apoyo a Flor Vigna. / Instagram: galamontes

“Yo iba a ir hoy a defender a Flor porque saben que es mi amiga, se lo prometí y a parte necesita a alguien que la vaya a defender, que esté ahí, que le dé ánimos, que sepa que va bien, que lo está haciendo bien. Pero no me dejan ir”. comentó la actriz en su video compartido en sus redes sociales.

Gala lamentó la postura del equipo de producción y enfatizó que, si la concursante no contó con alguien que la defendiera en el foro, se debió exclusivamente a las restricciones impuestas por el propio reality. Además, confirmó que se mantiene en comunicación con el equipo cercano a Vigna para seguir apoyándola fuera de la televisión.

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