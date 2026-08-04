Faisy rompe el silencio sobre el regreso de Mariana Echeverría a 'La Casa de los Famosos México'

Desde que comenzó ‘La Casa de los Famosos México’ muchos de los televidentes y usuarios en redes sociales se sorprendieron por el regreso a la pantalla chica de Mariana Echeverría, situación que ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

La conductora y comediante generó una de las grandes polémicas cuando estuvo participando en la segunda temporada del reality, por lo que las cosas no salieron de la mejor forma para ella, pues fue una de las más señaladas por los fans en las plataformas digitales.

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Faisy habla del regreso de Mariana Echeverría al reality

Tras dos años de su participación, la famosa regresó a los foros del reality, pero en esta ocasión como panelista y no como una de las famosas participantes. Por ese motivo, el propio Faisy compartió su opinión al respecto, pues recordemos que anteriormente ellos tuvieron un problema que terminó con su amistad y relación de trabajo.

“Prefiero no hablar ya de eso porque luego dicen que me la paso hablando de eso. Lo que sí, es que se ve guapísima”

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Ante todos los comentarios tanto buenos como malos que ha recibido la conductora, Mariana Echeverría tomó la decisión de hablar sobre el tema y mandar un comentario tajante.

“Uno se hace de piel gruesa. Tomas lo bueno, lo malo lo dejas y brillas, no hay más. ¡Cotorrea! Es el chiste, es el chiste de la vida. Vida sólo hay una, hoy estamos y mañana quién sabe entonces hay que agarrarlo"

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