Gala Montes se lanza contra Mariana Echeverría en redes: “Te quieren porque adelgazaste”

El pasado 27 de julio, Mariana Echeverría regresó a las pantallas como invitada de la Pregala y Postgala de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Durante su participación; la conductora lució una marcada transformación física, un hecho que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

Fue en este último espacio que Gala Montes decidió opinar y lanzó una fuerte crítica en contra de la conductora. Durante este martes 28 de julio, la influencer y actriz opinó sobre el físico de Echeverría, además de señalar que el público solo la quería debido a su cambio corporal.

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¿Cómo fue que Gala Montes criticó a Mariana Echeverría?

Gala Montes usó sus historias de Instagram para lanzar un firme mensaje contra el público y usuarios que "perdonaron" o cambiaron su juicio sobre Mariana Echeverría únicamente por su nuevo aspecto, mostrado durante la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

“Dejen de perdonar a la gente porque bajó de peso... Se inyectaron Mounjaro u Ozempic, está de moda. No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca. Mariana, primero, no te creas que la gente te quiere de verdad, te quieren porque adelgazaste.” comentó la actriz en sus redes sociales.

Gala Montes opina sobre el nuevo físico de Mariana Echeverría. / Instagram: galamontes

La fricción entre ambas proviene de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, espacio donde convivieron. Durante esa etapa, Mariana fue una de las participantes más criticadas por diversos roces, lo que llevó a la conductora a alejarse un tiempo de la televisión.