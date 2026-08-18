Diego Klein reveló que fue deportado esposado desde Alemania

Hace poco, se dio a conocer que Diego Klein vivió uno de los momentos más complicados de su vida durante su juventud, pues compartió que fue deportado de Alemania, después de tener un error en su documentación. Este tipo de experiencias marcaron al famoso, quien recordó esa vivencia.

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De acuerdo con el actor mexicano, Diego Klein estuvo tres días más de lo permitido por su visa en Alemania, por lo que fue detenido por las autoridades y deportado a México. Por medio de una entrevista que le dio Yordi Rosado, el actor revivió ese momento.

“Me pasé por tres días de la visa”

Diego Klein recordó cuando fue deportado de Alemania

Todo esto sucedió cuando Diego Klein vivía en España, donde estudiaba en España; sin embargo, reveló que todo fue ocasionado por un descuido y que solo estuvo un par de días, por lo que las autoridades aplicaron el protocolo correspondiente, tuvo que abordar el avión de regreso esposado, una experiencia muy complicada.

“Me regresaron a México esposado en un avión”

El actor reveló que todo se trató única y exclusivamente por temas migratorios, pero terminó enfrentando restricciones para regresar a países europeos por un tiempo.

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Específicamente, el actor tuvo prohibido acudir a Alemania y España, lugar en donde estaba estudiando y esperaba desarrollar una carrera profesional.

“Esos meses fueron un infierno”

Con el paso del tiempo, el actor pudo apelar la situación y solucionar el problema migratorio, pues las autoridades aseguraron que esto no había sido tan grave, ya que solo se había pasado por un tiempo.

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