Fuga de agua potable provoca encharcamientos en la Quinta Avenida de Playa del Carmen

Una fuga de agua potable sobre la avenida Juárez y Quinta avenida de Playa del Carmen, ha provocado la formación de un encharcamiento y deterioro a la imagen de este centro vacacional, a decir de comerciantes, pese a los reportes a la concesionaria Aguakán el problema no ha sido atendido.

Por su parte la comerciante Joana Santos, comentó haber reportado el caso a la concesionaria desde que empezó a brotar el agua pero no lo han arreglado.

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Esta fuga lleva tres semanas, y está justo en la entrada de la terminal de camiones de pasajeros de la empresa ADO, cada día aumenta el volumen de agua que se está desperdiciando, aunque lo hemos reportado, hacen caso omiso al problema, comentó Juan José Álvarez, empleado en la zona.