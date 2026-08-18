Este es el verdadero nombre de Paseo de Montejo en Mérida y casi nadie lo conoce

Mérida cuenta con una de las avenidas más emblemáticas de Yucatán, reconocida por sus antiguas casonas, monumentos, árboles y por ser uno de los principales puntos turísticos de la capital yucateca.

Su nombre es ampliamente conocido tanto por habitantes como por visitantes, al grado de que forma parte de la identidad urbana de la ciudad.

Sin embargo, detrás de la denominación con la que prácticamente todos identifican a esta avenida existe un nombre que pocas personas utilizan en la vida cotidiana.

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Aunque aparece en documentos y referencias oficiales, para la mayoría de los meridanos continúa siendo un dato poco conocido.

Paseo Nachi Cocom, el verdadero nombre de Paseo de Montejo

El nombre oficial de esta emblemática vialidad es Paseo Nachi Cocom, en referencia al antiguo gobernante maya de Sotuta, uno de los personajes históricos más importantes de Yucatán.

A pesar de ello, el nombre de Paseo de Montejo se encuentra profundamente arraigado en la población y es la denominación que se utiliza de manera habitual para identificar la avenida.

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La denominación busca reconocer la figura histórica de Nachi Cocom, considerado uno de los principales líderes mayas de la región durante el periodo previo y posterior a la llegada de los españoles.

Aunque su denominación oficial es Paseo Nachi Cocom, en Mérida prácticamente nadie utiliza ese nombre para referirse a la vialidad.

El término Paseo de Montejo permanece como el nombre popular y cotidiano de la avenida, por lo que es el que aparece con mayor frecuencia en direcciones, referencias turísticas, negocios y conversaciones entre los habitantes.