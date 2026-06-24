"Guardián de mi vida": ¿Quién es quién en la nueva telenovela de Silvia Navarro y Daniel Arenas?

Una empresaria, su guardaespaldas y un amor que nadie vio venir: así arranca Guardián de mi vida, la nueva producción estelar de TelevisaUnivision a cargo de Juan Osorio. Encabezada por Silvia Navarro y Daniel Arenas, la historia promete los ingredientes clásicos del melodrama —pasión, traición y enemigos dispuestos a todo— envueltos en una trama que también atraviesa a la siguiente generación.

La telenovela sigue a una mujer exitosa en los negocios y al hombre que se convierte en su sombra protectora, mientras descubren que el corazón no pide permiso. En paralelo, la hija de la protagonista y un joven custodio viven su propio despertar, transformando la rebeldía en deseo. Pero ningún romance estará a salvo: intereses ambiciosos buscarán torcer el destino de ambas parejas antes de que el amor logre imponerse.

El estreno llegará primero a Estados Unidos por Univision el 18 de mayo, y después a México por Las Estrellas el 29 de julio. A continuación, un repaso por los personajes que dan vida a esta historia.

Silvia Navarro es Sofía Peralta-Avitia Villaseñor

Sofía es una mujer elegante, fuerte y profundamente sensible, marcada por la soledad de un matrimonio sin amor y la infidelidad de su esposo Gonzalo. Como ejecutiva de la empresa familiar y madre dedicada a su hija Bárbara, encuentra un giro inesperado cuando un intento de secuestro la pone frente a Franco, el hombre que termina salvándole la vida y abriéndole la puerta a un amor que no esperaba. Entre la pintura, la escritura y la lucha por su divorcio, Sofía también se convertirá en el pilar que sostenga a su hija cuando esta enfrente un trastorno físico que pondrá a prueba los prejuicios de toda la familia.

Daniel Arenas es Franco Gallardo Toro

Franco creció en una casa hogar y construyó su vida sobre la honestidad, lejos de los lujos: cultiva agave, practica boxeo y vive del esfuerzo físico diario. Es padre devoto de su hija Remedios, por quien sigue conviviendo con su esposa Georgina —de quien ya está separado emocionalmente tras una infidelidad— mientras termina de pagar la hipoteca de su casa. El destino lo coloca como guardaespaldas de Sofía, y ahí, sin buscarlo, encuentra el amor más grande de su vida.

Paulina Goto es 'Barbi' Balmori-Ricci Peralta-Avitia

Bárbara creció entre lujos y atenciones, pero también entre silencios: sus padres le dieron todo, excepto la escucha real a sus miedos e inseguridades. Aprendió a mostrar una imagen perfecta mientras escondía lo que realmente sentía, hasta que Salvador Reyes —su nuevo guardaespaldas— irrumpe en su vida generando rechazo y atracción a la vez. Con él, Barbi tendrá que enfrentar, por primera vez, sus propias heridas.

Diego Klein es 'Chava' Reyes Encino

Chava representa la disciplina y el esfuerzo de la clase trabajadora: serio, firme y galán, marca límites que contrastan con la ligereza de Bárbara, lo que termina acercándolos. Como su guardaespaldas, es el primero en notar que ella vive con vigorexia y dismorfia, y se convierte en quien la impulsa a aceptarse. Carga además con el dolor del abandono de su madre, Inés, una herida que solo cerrará cuando se reencuentren.

Alejandro Camacho es Don Aramís Peralta-Avitia Cortázar

Aramís encarna el poder y las apariencias por encima de todo: padre de Sofía y Catalina, vive obsesionado con las jerarquías sociales mientras oculta secretos que incluyen la muerte de su esposa Perla y la desaparición de una de sus nietas. Su fachada encantadora se desmoronará cuando todo salga a la luz, dejándolo despreciado por quienes más ama.

Sergio Sendel es Gonzalo Balmori-Ricci

Casado con Sofía desde hace 25 años, Gonzalo cultiva una imagen de padre ejemplar mientras es frío en casa y le es infiel. Cuando Sofía busca el divorcio, los negocios compartidos con Aramís complican la separación, y los celos por el acercamiento entre Sofía y Franco lo empujan a intentar retenerla, justo cuando su propia amante prepara un giro inesperado.

Gabriela Platas es Catalina Peralta-Avitia Villaseñor

Hermana menor de Sofía, Catalina guarda un dolor profundo: creció creyendo muerta a la hija que tuvo con Julián Arizmendi, separada de ella por decisión de su padre. Ese engaño la marcó para siempre, aunque nunca perdió el vínculo con su hermana. Su reencuentro con Julián reabrirá tanto el amor como la esperanza de recuperar lo perdido.

Alejandra Ambrosi es 'Gina' González González

Esposa de Franco y madre adoptiva de Remedios, Georgina oculta que no es la madre biológica de la niña. Celosa y manipuladora, usa una enfermedad que padece para chantajear a Franco y evitar el divorcio, sobre todo al notar que el amor crece entre él y Sofía. Un giro inesperado expondrá su verdadero origen.

Roberta Damián es Remedios 'Rex' Gallardo González

Rex rompe estereotipos: prefiere la comodidad a la moda, practica boxeo con su papá y sueña con estudiar arquitectura. Desconoce que es hija adoptiva y vive una relación de fricción con su madre, mientras que con Chava descubre un lado femenino y tierno que no conocía. Su rivalidad con Barbi por el mismo hombre será uno de los ejes de la historia.

Andrea Noli es Inés Encino

Inés vive dividida entre dos mundos: ama a sus hijos Chava y Marisol, pero los abandonó para irse con Aramís, de quien ha sido amante en secreto durante años. Atormentada por el rencor de su hijo y por no ser reconocida socialmente, será clave para destapar los secretos de Aramís.

Rodrigo Murray es Mariano Reyes

Padre amoroso pero atrapado en las deudas de su adicción al juego, Mariano busca redimirse tras la traición de Inés. Su encuentro con Emma, el ama de llaves de los Peralta-Avitia, podría ser la motivación que finalmente lo aleje del vicio.

Kimberly Dos Ramos es Grecia Diamanto

La villana principal de la historia creció entre carencias, convencida de que la ambición y la belleza son las únicas herramientas para ascender socialmente. Se infiltra como modelo en la empresa familiar, gana la confianza de Sofía y Bárbara, y en secreto se convierte en amante de Gonzalo, mientras conspira con Uriel Bolero para quedarse con la fortuna de la familia.

Rodolfo Salas es Uriel Bolero

Cómplice de Grecia y hombre de confianza de Gonzalo, Uriel planea junto a ella el secuestro de Sofía y Bárbara. Todo cambia cuando conoce a Marisol Reyes y descubre un amor genuino que lo hace traicionar a Grecia, desatando un enfrentamiento decisivo entre ambos.

Víctor González es Victorio Kuri

Antiguo novio de Sofía, Victorio regresa justo cuando el romance de ella con Franco se vuelve imposible. Convertido en confidente de Aramís, intenta unir a las dos familias impulsando una boda entre Barbi y su hijo Carlo, mientras reaviva los celos de Franco y Gonzalo por recuperar el amor de Sofía.

Paloma Woolrich es Emma Morales

Con 70 años, Emma es el alma de la mansión Montenegro: ama de llaves, consejera de Sofía y figura materna de Barbi. Su humor, lealtad y calidez la convierten en el sostén emocional de toda la familia.