‘Betty la fea, la historia continúa’ confirma el regreso de personajes emblemáticos

Una de las historias que más ha cautivado en la televisión es ‘Betty La Fea’, producción que marcó a más de una generación y que después de varios años, decidieron continuar con la historia, por lo que pronto va a salir la tercera temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’.

De acuerdo con lo que se sabe, está ya tendría fecha de estreno y llegará a Prime Video, el próximo 28 de agosto del 2026, bajo el título ‘Betty la fea: Más fea que nunca’. Una historia que ha cautivado a millones de personas, pero que ahora ha sorprendido al confirmar el regreso de actores que estuvieron en la historia original.

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¿Qué actores se integran a ‘Betty la fea: Más fea que nunca’?

Se sabe que el elenco volverá a reunirse, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello retomarán sus papeles como ‘Betty’ y ‘Armando’. Además, otras personas reconocidas regresarán, entre ellas Paula Peña como ‘Sofía de Rodríguez’, ya que con su incorporación ‘El Cuartel de las Feas’ vuelve a estar completo.

Pero eso no es todo, ya que también se le suma Lorna Cepeda como ‘Patricia Fernández’, Luces Velásquez como ‘Bertha Muñoz’, Estefanía Gómez como ‘Aura María’, Marcela Posada como ‘Sandra Patiño’, María Eugenia Arboleda como ‘Mariana Valdés’ y Julio César Herrera como ‘Freddy Contreras’.

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¿De qué va a tratar la nueva temporada?

Ahora, tras la separación de Betty y Armando, la protagonista comienza a tomar decisiones, va a ir a terapia psicológica y mudarse por primera vez a un departamento propio.

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