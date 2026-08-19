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Nadia López Fitz, la joven doctora que murió atropellada en la avenida Bonampak de Cancún

Quintana Roo / Sucesos

¿Quién era Nadia López Fitz? La joven doctora que murió atropellada en la avenida Bonampak de Cancún

Familia y amigos de la víctima exigen justicia por la joven, quien falleció tras ser atropellada por otro médico en Cancún.

Por Redacción Por Esto!

19 de ago de 2026

1 min

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Nadia López Fitz
Nadia López Fitz / Fotos: Especial/POR ESTO!

Nadia López Fitz era una joven doctora egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero y llegó a la ciudad de Cancún en donde se dedicó a trabajar en la medicina estética y contaba con preparación relacionada con medicina antienvejecimiento, regenerativa, estética y longevidad.

Aunque hasta el momento no se ha obtenido más información de la joven, su familia y amigos la describen como una doctora responsable y deportista.

Nadia perdió la vida la semana pasada al ser atropellada por otro médico, especialista en oncología, el cual iba conduciendo a exceso de velocidad, provocando el impacto que le arrebató la vida.

El responsable del accidente identificado como Niusber “N” quien es médico, permanece hospitalizado en calidad de detenido

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¿Cómo falleció Nadia López Fitz y que sucedió con el conductor?

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 13 de agosto, cuando Nadia descendía de un auto de servicio de aplicación para dirigirse a un gimnasio en la Plaza Península, frente a la avenida Bonampak.

Fue en ese momento que el conductor identificado como Niusber "N", de nacionalidad extranjera y también médico, conducía a exceso de velocidad, perdió el control del vehículo, subiéndose al área del camellón central donde impactó un poste y terminó volcándose avanzando varios metros.

La FGE informó que el conductor, un médico oncólogo, permanece hospitalizado y bajo custodia mientras se determina su situación jurídica

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El coche acabó impactando a Nadia quitándole la vida en el lugar, mientras que Niusber resultó lesionado y fue trasladado a un hospital, en donde se encuentra actualmente hospitalizado y en calidad de detenido.

Tras varios días desde el accidente, familia y amigos de la joven alzaron la voz exigiendo a la Fiscalía General de Quintana Roo justicia y esclarecer lo sucedido.

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