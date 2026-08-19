¿Quién era Nadia López Fitz? La joven doctora que murió atropellada en la avenida Bonampak de Cancún

Nadia López Fitz era una joven doctora egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero y llegó a la ciudad de Cancún en donde se dedicó a trabajar en la medicina estética y contaba con preparación relacionada con medicina antienvejecimiento, regenerativa, estética y longevidad.

Aunque hasta el momento no se ha obtenido más información de la joven, su familia y amigos la describen como una doctora responsable y deportista.

Nadia perdió la vida la semana pasada al ser atropellada por otro médico, especialista en oncología, el cual iba conduciendo a exceso de velocidad, provocando el impacto que le arrebató la vida.

Noticia Destacada Familia de Nadia Fitz López, doctora atropellada en avenida Bonampak de Cancún, exige justicia

¿Cómo falleció Nadia López Fitz y que sucedió con el conductor?

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 13 de agosto, cuando Nadia descendía de un auto de servicio de aplicación para dirigirse a un gimnasio en la Plaza Península, frente a la avenida Bonampak.

Fue en ese momento que el conductor identificado como Niusber "N", de nacionalidad extranjera y también médico, conducía a exceso de velocidad, perdió el control del vehículo, subiéndose al área del camellón central donde impactó un poste y terminó volcándose avanzando varios metros.

Noticia Destacada Médico permanece hospitalizado y bajo custodia tras accidente mortal en avenida Bonampak de Cancún

El coche acabó impactando a Nadia quitándole la vida en el lugar, mientras que Niusber resultó lesionado y fue trasladado a un hospital, en donde se encuentra actualmente hospitalizado y en calidad de detenido.

Tras varios días desde el accidente, familia y amigos de la joven alzaron la voz exigiendo a la Fiscalía General de Quintana Roo justicia y esclarecer lo sucedido.