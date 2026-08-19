Marina refuerza vigilancia en la Sonda de Campeche; monitorea más de 400 plataformas petroleras

La Secretaría de Marina reforzó las operaciones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) en la Sonda de Campeche, con vigilancia sobre más de 400 plataformas petroleras.

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A través de la Armada de México y el Sector Naval de Ciudad del Carmen, mantiene operativos para proteger instalaciones estratégicas y prevenir actividades delictivas, con ello, pretenden reducir los riesgos a la navegación y proteger el entorno marino.

Las labores cuentan con apoyo tecnológico de la Unidad de Vigilancia Aérea y de Superficie del Golfo de México (UNIVASGO), con la finalidad de detectar de forma oportuna la presencia de actores que representen una amenaza para la seguridad marítima.

La estrategia adquiere relevancia por el intenso tráfico marítimo y la actividad energética y pesquera que existe en esta zona. La vigilancia busca mantener el control sobre un territorio clave para el país.

En Ciudad del Carmen, la vigilancia es optoelectrónica en puntos considerados estratégicos para la operación marítima, entre ellos se encuentran el canal de acceso, el Faro Xicalango, la Boya Recalada, Playa Puntilla, la entrada al muelle de La Manigua y el acceso al puerto.

La vigilancia electrónica también abarca la Zona de Fondeo Seguro de Carmen y los complejos Cantarell, Ku Maloob Zaap, Abkatún Pol Chuc y Litoral Tabasco. La presencia tecnológica busca detectar actividades que puedan vulnerar el Estado de derecho en aguas mexicanas.

JGH