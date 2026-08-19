Céline Dion revela detalles de su enfermedad y confirma su regreso a los escenarios

Grandes noticias se dieron a conocer sobre Céline Dion, pues en el estudio del Palms Casino Resort, en Las Vegas, se estaría preparando para el regreso de la cantante a los escenarios.

Cabe mencionar que este escenario está reservado para la grabación de éxitos internacionales, pero ahora la famosa lo está ocupando tras enfrentar el síndrome de la persona rígida, con el que lucha desde hace varios años.

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Céline Dion regresa a los escenarios tras una larga ausencia

De acuerdo con un reportaje para Harper’s Bazaar, Céline Dion regresa a los escenarios con una nueva etapa en su vida y luego de pasar por varios tratamientos médicos.

“Ha pasado tanto tiempo, me gustaría ofrecerles algo para demostrarles cuánto los he extrañado”.

Fue en 2022, cuando fue diagnosticada con síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune que le ocasiona rigidez muscular severa y episodios de dolor intenso.

En 2023, la cantante tuvo que cancelar su gira debido a complicaciones de salud. Y detalló que los síntomas los tuvo durante 17 años de su vida, pero fue hasta el 2022, cuando su enfermedad fue diagnosticada de forma correcta.

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Será en mayo 2027 en París, donde Céline Dion va a regresar a los escenarios, donde las entradas ya están agotadas. La cantante reveló lo importante que es su reencuentro con el público.

“Este año, estoy recibiendo el mejor regalo de cumpleaños de mi vida. Tengo la oportunidad de verlos, de actuar para ustedes. En lugar de cuestionar la vida, ¿puedes vivir la vida? Yo estoy viviendo mi vida”.

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